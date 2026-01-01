"Smoke on the Water" в Нью-Йорке: Ричи Блэкмор на один вечер вернулся в Deep Purple

"Я хочу кое-что сказать. Несколько дней назад я получил письмо от этого человека, который написал, что живет тут недалеко, за углом. Не против ли я, чтобы он поджемовал с нами? И абсолютное удовольствие для меня вновь приветствовать на сцене основателя, великую легенду, бессмертного Ричи Блэкмора!", – приводит слова Гиллана Rolling Stone.

Воссоединившиеся музыканты исполнили чуть ли не самый известный свой хит, Smoke on the Water (песня вышла на студийном альбоме Machine Head в 1972 году). Эту композицию неоднократно включали в разнообразные топы наподобие "500 величайших песен всех времен", а в Total Guitar назвали один из риффов отсюда четвертым среди величайших гитарных риффов в истории.

Музыканты не выступали вместе с 17 ноября 1993 года. Свой уход из легендарной группы Блэкмор объяснял усталостью от бесконечных переездов и одного и того же типа музыки, хэви-рока ради хэви-рока.

Стороны не раз заявляли в самых решительных выражениях, что никакого воссоединения не будет, однако на сцене никаких инцидентов не последовало – напротив, музыканты как будто были рады происходящему, Гиллан на какое-то время вовсе положил руку на плечо Блэкмора.

К моменту выступления воссоединение, впрочем, было секретом Полишинеля – сам Ричи днем ранее написал об этом в своих соцсетях. По его словам, он послал своего "ИИ-голубя Иэну Гиллану".

"Как думаешь, что, если я подключусь? Только во время выхода на бис? Только одну из песен, я не хочу мешать", – так рассказывал Блэкмор о своем письме.

Впрочем, фанаты не могли быть на 100% уверены… До того момента, когда жена Ричи Кэндис опубликовала фото с мужем за кулисами с членами группы.

"Что ж, это согревает мое сердце", – написала она.

Никаких намеков на продолжение нет, однако, констатируют в Rolling Stone, появление Ричи на одной сцене с Иэном явно стимулирует надежды на какого-то рода Reunion Tour. По крайней мере, иронизируют в издании, это дает будущему баойпику о группе прекрасную финальную сцену.

Deep Purple – одна из величайших рок-групп всех времен, созданная в 1968 году. Вместе с Led Zeppelin и Black Sabbath образовывала "нечестивую троицу британских хард-рока и хэви-метала". Породила несколько успешных спин-офф групп вроде Rainbow и Whitesnake. Ее гитариста Ричи Блэкмора, клавишника Джона Лорда, барбанщина Иэна Пейса считали и считают выдающимися виртуозами. Многие члены группы обладают без преувеличения культовым статусом. Число музыкантов, которые в той или иной форме признавали, что испытали влияние Deep Purple, с трудом поддается оценке.