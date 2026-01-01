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Швеция направит военную технику для патрулирования границы Финляндии с РФ

Стокгольм утвердил военную поддержку Финляндии по ее запросу, чтобы усилить наблюдение и защиту целостности территории на восточной границе НАТО. В релизе Минобороны Финляндии подчеркивается, что такое взаимодействие дополняет национальные усилия и укрепляет безопасность непосредственной территории обеих стран.

Истребители Saab JAS 39 Gripen (архивное фото)

Истребители Saab JAS 39 Gripen (архивное фото)

©Stefan Holm/Shutterstock/Fotodom

В ближайшее время Швеция направит в Финляндию истребители Gripen и военные корабли для патрулирования опасных участков вдоль финско-российской границы, сообщает в пятницу, 28 августа 2026 года, шведский общественный вещатель SVT.

Издание также предупреждает, что осенью может возникнуть необходимость переброски противодроновых подразделений.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хакканена, авиационное и морское сотрудничество уже давно является неотъемлемой частью двусторонних и северных форматов. Логичным шагом теперь становится его развитие в сфере территориального наблюдения и обеспечения неприкосновенности границ.

Буквально за пару дней до этого решения (25 августа 2026 года) Швеция официально развернула и возглавила новую международную группировку сухопутных сил НАТО FLF Finland (Forward Land Forces). Штаб размещен в финском Рованиеми, а передовые базы – в шведском Бодене и финской Соданкюля. Направленные сейчас самолеты и корабли расширяют эту общую концепцию сдерживания у границ РФ.

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Метки: истребители Россия Сергей Швецов Финляндия Швеция
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