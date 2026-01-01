Окна на 4 этажах поликлиники выбило при попадании БПЛА в "Магнит" в Павловском Посаде

Беспилотник попал в магазин "Магнит" в подмосковном Павловском Посаде утром в пятницу, 28 августа 2026 года. Поликлиника была повреждена взрывной волной, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Судя по опубликованным фото, корпус магазина получил незначительные наружные повреждения, тогда как в поликлинике выбиты окна на четырех этажах. На месте ЧП работают специалисты, помещения приводят в порядок. Остекление в поликлинике будет восстановлено в самое ближайшее время.

В 5:37 мэр Сергей Собянин сообщил, что сбили два БПЛА, летевших на Москву. Задержано по 40 с лишним авиарейсов в аэропортах Внуково и Шереметьево. В Домодедове отстают от графика около 10 самолетов, там действуют частичные ограничения на полеты.

Накануне пожар после атаки БПЛА полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске.