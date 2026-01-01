28 августа 2026
USD 85.95 +1.67 EUR 100.3 +2.01
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Окна на 4 этажах поликлиники выбило при попадании БПЛА в "Магнит" в Павловском Посаде

Окна на 4 этажах поликлиники выбило при попадании БПЛА в "Магнит" в Павловском Посаде

Приостановлена работа кабинета физиотерапии, но сама поликлиника продолжает принимать пациентов. Во взрослом отделении поликлиники выбило 46 окон. Больше всего повреждено два кабинета. Детское отделение взрывная волна не затронула.

Беспилотник попал в магазин "Магнит" в подмосковном Павловском Посаде утром в пятницу, 28 августа 2026 года. Поликлиника была повреждена взрывной волной, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Судя по опубликованным фото, корпус магазина получил незначительные наружные повреждения, тогда как в поликлинике выбиты окна на четырех этажах. На месте ЧП работают специалисты, помещения приводят в порядок. Остекление в поликлинике будет восстановлено в самое ближайшее время.

В 5:37 мэр Сергей Собянин сообщил, что сбили два БПЛА, летевших на Москву. Задержано по 40 с лишним авиарейсов в аэропортах Внуково и Шереметьево. В Домодедове отстают от графика около 10 самолетов, там действуют частичные ограничения на полеты.

Накануне пожар после атаки БПЛА полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: БПЛА Московская область Подмосковье
Рекомендательный сервис