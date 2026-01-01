Пожар после атаки БПЛА полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске

"Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работе всех служб, включая муниципалитет. Огромные слова благодарности всем, кто помог сохранить жизни и здоровье сотрудников ночной смены", – написал Первышов в "Максе".

Руководитель региона добавил, что "большой вклад внесли и военные, включая резервистов".

"13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, еще три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов". К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада", – рассказал Первышов.

Губернатор также отметил, что сегодня проведет отдельное совещание по дальнейшему трудоустройству всех, кто работал на складе Wildberries.

Ранее Первышов проинформировал, что дроны атаковали логистический центр Wildberries в ночь на 26 августа. Площадь возгорания на объекте составила более 100 тыс. кв. м.

Первая атака на логистический центр Wildberries в Котовске

В первый раз БПЛА Вооруженных сил Украины ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля 2026 года. Снаряды беспилотников содержали поражающие элементы в виде металлических шариков. Семь человек погибли на месте, еще 25 пострадали. Этот инцидент положил начало масштабной серии ударов по складской инфраструктуре маркетплейса в разных российских регионах.

Спустя несколько дней объект в Котовске частично возобновил работу и сортировку товаров, функционируя не в полную силу.