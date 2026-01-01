Премьер Польши заявил о переломном этапе в украинском конфликте

Политик подчеркнул, что международным союзникам необходимо заблаговременно подготовиться к возникновению самых разных непредвиденных сценариев на международной арене. По оценке руководителя кабинета министров Польши, текущее противостояние вплотную приблизилось к своей главной критической точке.

Нынешний виток геополитического кризиса Туск открыто назвал переломным этапом. Он связал это с растущей неопределенностью и необходимостью оперативного реагирования на меняющуюся обстановку в соседней республике.

Журналисты отдельно расспросили премьера о недавнем тайном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Туск заверил, что Варшава находится в постоянном контакте с американской разведкой и визит не стал сюрпризом. По его мнению, эта поездка лишь подтверждает, что стороны осознают близость критического момента.