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Премьер Польши заявил о переломном этапе в украинском конфликте

Следующие семь-восемь месяцев станут определяющими для архитектуры европейской безопасности и определят дальнейший ход боевых действий на Украине. С таким прогнозом в субботу, 29 августа 2026 года, выступил председатель польского правительства Дональд Туск, чьи слова приводит крупное варшавское издание Rzeczpospolita.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

©Drop of Light/Shutterstock/Fotodom

Политик подчеркнул, что международным союзникам необходимо заблаговременно подготовиться к возникновению самых разных непредвиденных сценариев на международной арене. По оценке руководителя кабинета министров Польши, текущее противостояние вплотную приблизилось к своей главной критической точке.

Нынешний виток геополитического кризиса Туск открыто назвал переломным этапом. Он связал это с растущей неопределенностью и необходимостью оперативного реагирования на меняющуюся обстановку в соседней республике.

Журналисты отдельно расспросили премьера о недавнем тайном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Туск заверил, что Варшава находится в постоянном контакте с американской разведкой и визит не стал сюрпризом. По его мнению, эта поездка лишь подтверждает, что стороны осознают близость критического момента.

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Метки: дональд туск Польша Украина
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