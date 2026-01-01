Сбой в работе связи 5G произошел в Японии: крупнейшего сотового оператора атаковали хакеры

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Атака на сети NTT Docomo началась в ночь на 5 ноября

Сбой был зафиксирован на территории всей страны днем в четверг, 5 ноября 2026 года. Причины неполадок устанавливаются, ситуация носит комплексный характер и сопровождается чрезвычайными мерами безопасности, пишет Yomiuri Shimbun.

Проблемы у оператора начались еще в среду. Минувшей ночью, в период между 23:00 и 1:00, на сетях компании произошел первичный внутренний технический сбой, из-за которого пользователи временно не могли осуществлять оплату через систему мобильных платежей d-Barai, принадлежащую NTT Docomo. Оператор заявил, что это было связано с отказом оборудования и не имело отношения к внешним атакам.

Сразу после этого система безопасности компании зафиксировала высокую вероятность несанкционированного внешнего доступа к серверам. В экстренном порядке оператор полностью отключил портал самообслуживания My Docomo и официальный онлайн-магазин Docomo Online Shop для проведения внепланового защитного обслуживания. Сроки их включения остаются неопределенными.

После 11:00 по токийскому времени (5:00 мск) начался масштабный общенациональный сбой в работе мобильной сети. Изначально сообщалось о проблемах по всей стране для базовых абонентов и виртуальных операторов (MVNO), арендующих вышки Docomo. Однако к 14:00 по местному времени техническая служба Docomo уточнила, что основной удар пришелся на абонентов сетей последнего поколения 5G архитектуры Standalone (SA). Пользователи 4G и неавтономных сетей 5G архитектуры NSA (работают на базе инфраструктуры 4G) испытывают минимальные затруднения и в основном не затронуты.

В NTT Docomo заявили, что прямая связь между ночной кибератакой и дневным падением мобильной сети 5G SA пока официально не установлена, расследование продолжается параллельно по обоим инцидентам. Пользователям предлагается принудительно переключить режим выбора сети в телефонах на 4G (LTE).

Что происходит в Японии: хакерам помогает ИИ

Япония переживает беспрецедентный кризис кибербезопасности. По официальным данным правительственной комиссии по защите персональной информации, в период с апреля по конец октября 2026 года в результате серии взломов были скомпрометированы личные данные около 260 млн пользователей (с учетом повторяющихся записей). Особенно критической ситуация стала в октябре, когда произошло более 20 инцидентов, в каждом из которых объем утечки превысил миллион учетных записей.

По оценкам экспертов по кибербезопасности Trend Micro и Macnica, лавинообразный рост взломов связан с тем, что хакеры начали массово использовать искусственный интеллект для автоматического сканирования уязвимостей. Это позволило находить бреши в устаревших системах японских компаний с беспрецедентной скоростью.

На этом фоне 1 октября 2026 года в Японии вступили в силу новые жесткие требования закона об Активной киберобороне, обязывающие бизнес немедленно раскрывать факты взломов, что также увеличило количество официальных публикаций в СМИ.

На 6 ноября запланировано экстренное заседание правительства Японии для утверждения пакета мер по противодействию киберкризису, включая развертывание систем мониторинга с использованием искусственного интеллекта и наделение спецслужб полномочиями удаленно отключать сервера атакующих хакеров.

Крупнейшие кибератаки и утечки данных за осень: масштаб беспрецедентен

Осенью 2026 года жертвами хакеров в Японии стали системообразующие сервисы, которыми граждане страны пользуются ежедневно:

Estore Corp. (обслуживает платформы электронной коммерции) пережил самый масштабный взлом – скомпрометированы данные 23,35 млн человек, включая платежную информацию;

сервис бронирования Skyticket – утечка затронула персональные данные 14 млн клиентов;

у популярной сети ресторанов Yakiniku King хакерам удалось похитить данные более 10 млн участников программы лояльности;

крупнейший каршеринг Times Car объявил о компрометации 6,6 млн учетных записей;

также были атакованы крупнейшая пассажирская железнодорожная компания в мире JR East и крупнейшая сеть магазинов подержанных товаров Book Off. Это привело к утечкам примерно по 6 млн записей клиентов у каждой компании.

Параллельно пострадали критическая инфраструктура и органы власти:

хакеры взломали облачного провайдера, обслуживающего полицию, из-за чего в сеть попали личные данные 125 тыс. сотрудников полиции в 20 префектурах страны;

МИД Японии 30 октября официально признал несанкционированный доступ к своим внутренним системам;

Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) зафиксировало кибератаку на сайт Комиссии по надзору за рынком электроэнергии и газа.

Лидирующий на рынке интернет-услуг конгломерат GMO Internet в октябре подвергся жесткой атаке шифровальщиков на платформу Onamae.com Desktop Cloud. Злоумышленники потребовали выкуп в $50 млн, а после отказа начали сливать данные трейдеров и клиентов в даркнет.