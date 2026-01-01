Сделку "Газпром нефти" по выходу из капитала NIS могут завершить в сентябре – Вучич

"Впервые, как мне кажется, и я полон оптимизма, и надеюсь, что в сентябре мы сможем завершить всю историю с NIS", – цитирует Вучича Danas.

Что такое NIS, какой долей в компании владеет "Газпром нефть"?

NIS (Naftna Industrija Srbije, Нефтяная индустрия Сербии) – крупнейшая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Сербии. Она занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и газа, а также владеет сетью АЗС на Балканах и нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево.

Совокупная российская доля в NIS составляет 56,15% акций. 44,85% акций напрямую принадлежат "Газпром нефти". 11,3% акций ранее принадлежали самому ПАО "Газпром", но в сентябре 2025 года из-за санкционного давления этот пакет был переведен на российское АО "Интэлидженс".

Почему "Газпром нефть" планирует продать свою долю в NIS?

"Газпром нефть" намерена продать долю в NIS венгерской нефтегазовой группе MOL из-за жесткого санкционного давления Соединенных Штатов и связанных с этим операционных рисков. В январе 2025 года NIS была включена в американский санкционный список. США потребовали от российской стороны выйти из капитала компании под угрозой полной блокировки ее деятельности.

Ранее NIS обратилась в OFAC с просьбой продлить специальную лицензию. Без продления разрешения компания не сможет продолжать операционную деятельность после 28 августа.