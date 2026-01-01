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Сделку "Газпром нефти" по выходу из капитала NIS могут завершить в сентябре – Вучич

Ситуация не может быть урегулирована без учета позиций американской стороны и Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC), заявил в четверг, 27 августа 2026 года, президент Сербии Александр Вучич. Он также отметил, что Белград открыт для сотрудничества с Вашингтоном в области энергетики, в частности атомной.

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

©IMAGO / Global Look Press

"Впервые, как мне кажется, и я полон оптимизма, и надеюсь, что в сентябре мы сможем завершить всю историю с NIS", – цитирует Вучича Danas.

Что такое NIS, какой долей в компании владеет "Газпром нефть"?

NIS (Naftna Industrija Srbije, Нефтяная индустрия Сербии) – крупнейшая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Сербии. Она занимается разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и газа, а также владеет сетью АЗС на Балканах и нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево.

Совокупная российская доля в NIS составляет 56,15% акций. 44,85% акций напрямую принадлежат "Газпром нефти". 11,3% акций ранее принадлежали самому ПАО "Газпром", но в сентябре 2025 года из-за санкционного давления этот пакет был переведен на российское АО "Интэлидженс".

Почему "Газпром нефть" планирует продать свою долю в NIS?

"Газпром нефть" намерена продать долю в NIS венгерской нефтегазовой группе MOL из-за жесткого санкционного давления Соединенных Штатов и связанных с этим операционных рисков. В январе 2025 года NIS была включена в американский санкционный список. США потребовали от российской стороны выйти из капитала компании под угрозой полной блокировки ее деятельности.

Ранее NIS обратилась в OFAC с просьбой продлить специальную лицензию. Без продления разрешения компания не сможет продолжать операционную деятельность после 28 августа.

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Метки: Вучич газпром нефть Сербия США
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