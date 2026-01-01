Швеция выделит на вооружения для Украины еще $28,4 млн

"Швеция уже в пятый раз вносит свой вклад в рамках программы PURL. Благодаря новому гранту общая сумма поддержки PURL со стороны Швеции составит 552 миллиона долларов", – отмечает кабмин королевства.

Что такое программа PURL?

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – совместная программа Соединенных Штатов и НАТО, направленная на приоритетное снабжение Киева современными системами вооружения. Ключевая особенность механизма заключается в том, что США не поставляют оружие напрямую из своих запасов. Вместо этого страны-союзники по Североатлантическому альянсу выделяют финансирование, выкупают вооружение у американских производителей и затем передают его Украине. Программа была инициирована администрацией президента США Дональда Трампа.

Какое оружие получает Украина по программе PURL?