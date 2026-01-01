Сирийский суд приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни

Также Асад признан виновным в пытках и произвольных задержаниях, сообщает SANA. Вместе с Асадом к смерти приговорен бывший бригадный генерал сирийской армии и двоюродный брат Асада Атиф Наджиб.

Сколько лет Башар Асад правил Сирией и когда был свергнут?

Башар Асад правил Сирией 24 года (с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024-го). Асад занял пост президента после смерти своего отца, Хафеза Асада, правившего страной до этого почти 30 лет.

В марте 2011 года в Сирии начался затяжной внутренний вооруженный конфликт. В конце ноября 2024-го оппозиционные группировки перешли в масштабное наступление, которое завершилось взятием Дамаска в ночь на 8 декабря и свержением Асада.

Где сейчас живет Башар Асад?

Асад сейчас находится в России, где получил политическое убежище после свержения его режима. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил предоставление убежища Асаду и его семье сугубо гуманитарными соображениями. По словам Лаврова, экс-президенту и его родственникам в Сирии грозило физическое уничтожение, поэтому было принято решение об их эвакуации и размещении в Москве.