США могут не восстановить часть инфраструктуры, поврежденной ударами Ирана

Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и спутниковые снимки, атаки исламской республики повредили не менее 274 сооружений на 24 объектах.

По состоянию на 16 октября расходы на проведение американской военной операции против Ирана составляли $47,1 млрд, пишет газета. По информации WSJ, в действительности урон военным базам может достигать $15 млрд. Вашингтон обсуждает с союзниками возможность привлечь их к оплате некоторых ремонтных работ, однако часть инфраструктуры, возможно, не будет восстановлена, указывает газета.

Как отмечается, беспокойство американских чиновников вызывает высокая точность иранских атак, одним из доказательств которой стала способность Тегерана поражать небольшие постройки на базах США.

В октябре пять членов комитета по делам ВС сената конгресса потребовали от военного министерства обнародовать данные о предполагаемой сумме ущерба, напоминает издание. Сенатор Крис Мёрфи (демократ от штата Коннектикут) сообщил газете, что администрация "утаивает информацию о повреждениях", чтобы "скрыть реальную стоимость войны".

Иранские ракетные и беспилотные удары по объектам на Ближнем Востоке привели к серьезным потерям в американской системе разведки и наблюдения, сообщал в августе NBC со ссылкой на источники. На их восстановление понадобятся миллиарды долларов США.

По оценке собеседников телеканала, масштаб последствий для инфраструктуры разведсообщества США беспрецедентен. "Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам США и оборудованию для наблюдения на Ближнем Востоке ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США", – говорится в сообщении.