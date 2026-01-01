США обсуждают новое усиление торговых мер против Канады – Bloomberg

Как передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, администрация президента США рассматривает введение дополнительных торговых санкций. Эти шаги обсуждаются в ответ на меры, ранее объявленные канадским премьер-министром Марком Карни.

Официальная реакция Вашингтона ожидается в ближайшее время.

Новый виток войны пошлин

В июле 2026 года Трамп подписал указ о введении 50‑процентных пошлин на ряд канадских товаров. Позже Белый дом отложил применение тарифов, рассчитывая на заключение торговой сделки с Канадой, однако достичь новых договоренностей не удалось.

В минувшую субботу, 22 августа, 50‑процентные американские пошлины на канадские товары на сумму около $20 млрд все же вступили в силу. А в понедельник, 24 августа, Трамп сообщил, что с 1 января 2027 года США установят 50-процентную пошлину на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автокомпоненты и сталь.

Оттава приняла ответные меры. С 8 сентября почти $20 млрд американского импорта попадут под новые канадские тарифы размером 15, 25 и 50%. Это машины и мотоциклы, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, электроприборы, бумага и картон. Отдельно повышаются ставки на сталь, алюминий и продукцию из них – с 25 до 50%.