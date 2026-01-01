США получили более $12 млрд от нефти из Венесуэлы за 9 месяцев

По данным KPMG, большинство поступлений вскоре возвращали в Венесуэлу: $11,7 млрд направили на поддержку курса национальной валюты, около $130 млн – на оплату внешнего долга.

На долю международных трейдеров Trafigura и Vitol, получивших эксклюзивные права на продажу венесуэльского сырья, к концу сентября приходилось примерно 61% всех средств, зачисленных на счет.

Минфин США ранее открыл специальный счет для управления этими средствами. Изначально он находился в Катаре, а в конце января 2026 года был переведен в Citibank в Нью-Йорке.

28 августа президент США Дональд Трамп объявил о сделке с Венесуэлой, предполагающей переход под контроль США более 65 млрд баррелей из подтвержденных нефтяных резервов страны.

Позже Белый дом сообщил, что частная венесуэльская компания NABEP получила 100-летние концессии на 17 месторождений с доказанными запасами порядка 65 млрд баррелей.

Согласно американской администрации, одна из структур Пентагона получила 35% в материнской компании NABEP, а Госдепартамент – право выкупать по себестоимости 20% добычи на текущих и будущих месторождениях.

Власти США также получили право вето на назначения в руководстве компании, которое должно состоять преимущественно из граждан США.