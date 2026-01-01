США прекратят военную помощь Израилю к концу 2026 года

Какую помощь США перестанут оказывать Израилю

Речь идет о программе "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF). По ней Израиль получает $3,3 млрд на закупки американского вооружения, $500 млн – на совершенствование системы ПРО "Железный купол", остальное идет на разработку новых военных технологий. Общая сумма – около $4 млрд в год.

"Что касается выплат Израилю, то мы с Биби Нетаньяху заключили сделку, согласно которой мы платим Израилю $4 млрд в год. Мы договорились еще несколько месяцев назад, что мы прекращаем выплаты, и они с этим согласны, потому что они стали очень успешной страной. К концу года мы прекратим платить Израилю", – сказал Трамп.

Он добавил, что разговор о прекращении финансирования инициировал сам израильский премьер. "Он поднял эту тему и сказал: «Думаю, что будет уместно, если мы не будем получать помощь», так как он понимает, что это один из спорных вопросов", – рассказал Трамп. При этом он назвал Израиль "намного более надежным" союзником, чем большинство других стран, и пообещал помогать ему, если возникнет необходимость.

Трамп отметил, что Израиль больше не нуждается в такой поддержке. Он также указал, что некоторые члены Демократической партии и политики левых взглядов критикуют республиканцев за эту помощь.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израилю надо подготовиться к возможности жестких международных санкций против страны. Он предположил, что в какой-то момент "десятки миллиардов США помощи для военного министерства" прекратят поступать. "Это потому, что Америка изменилась. Не потому, что Израиль изменился. Все кончено или будет кончено, это лишь вопрос времени", – говорил премьер.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху добивается от Трампа возобновления войны с Ираном после выборов в США.