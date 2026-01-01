Суд в ФРГ подтвердил законность запрета на оружие для членов и сторонников АдГ

Решение подтверждает вердикт административного суда Магдебурга, ранее аннулировавшего лицензии на оружие у трех жителей региона. Согласно этому постановлению, для изъятия оружия достаточно факта активной поддержки или членства в "Альтернативе для Германии".

"Высший административный суд подтвердил отзыв разрешений на владение оружием у лиц, связанных с партией «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд также отклонил доводы защиты о "партийной привилегии", согласно которым ограничение прав по партийному признаку в Германии невозможно до тех пор, пока соответствующая партия не будет официально запрещена Федеральным конституционным судом ФРГ.

Партия "Альтернатива для Германии" с апреля 2026 года лидирует по популярности среди всех партий страны и, по результатам четырех основных национальных опросов, существенно опережает правящую коалицию ФРГ в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ.

"Альтернатива для Германии" в последние годы набирала популярность, но при этом сталкивалась с противодействием властей. В сентябре 2024 года она заняла первое место на выборах в ландтаг (региональный парламент) Тюрингии – партия получила в парламенте этой земли 32 места из 88. Вторую позицию и 23 места в ландтаге обеспечил себе Христианско-демократический союз. Эта победа на выборах в отдельно взятом регионе стала для "Альтернативы для Германии" первой в истории.

2 мая 2025 года, незадолго до завершения работы правительства Олафа Шольца, Ведомство по защите конституции ФРГ признало на федеральном уровне партию АдГ правоэкстремистской. Этот статус не означает запрета АдГ, но дает спецслужбам больше возможностей для надзора за партией, включая слежку, прослушивание телефонов, чтение внутренних сообщений, агентурную работу.

Руководство АдГ оспорило решение контрразведки ФРГ в судебном порядке и добилось промежуточного успеха. Ведомству по защите конституции пришлось "заморозить" исполнение своего решения, пока продолжается судебное разбирательство.