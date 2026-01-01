Описанные эпизоды восходят к 1940-м годам. В одном из материалов – отчете 1982 года – разбиралась проверка следов в лесу Уматилла в штате Вашингтон: лесничий Пол Фримен утверждал, что видел существо и нашел его отпечатки. Биолог и следопыт погранслужбы США эти заявления опровергли. Еще два документа фиксируют рассказы жителей Монтаны о встречах с крупными существами, которые продирались сквозь чащу и оставляли необычные следы.

Официальных подтверждений существования "бигфута" в документах нет; внимание к публикации обусловлено самим фактом рассекречивания и длительным интересом к теме в США.

Накануне Пентагон опубликовал очередной, восьмой по счету, пакет рассекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Туда вошли 40 текстовых документов и набросков, а также три видеозаписи.

Седьмую подборку рассекреченных документов Пентагон выложил 23 октября. Она включает 28 документов. Среди них есть материалы как о недавних наблюдениях, так и о случаях, зафиксированных в середине XX века. Предыдущие подборки выходили с мая по сентябрь.