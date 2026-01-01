Сына Нетаньяху эвакуировали из США из-за угрозы покушения

"Действительно существовала значительная угроза для Яира Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с его командой безопасности обратно в Израиль", – приводит EADaily сообщение спецслужбы.

Изначально информация об угрозе появилась во вторник на сайте Newsmax со ссылкой на источник в правоохранительных органах США, знакомый с ситуацией. По его данным, израильская разведка в декабре обнаружила заговор с целью убийства Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям. Источник утверждает, что иранские оперативники находились в районе Майами и вели наблюдение за местом проживания и перемещениями сына израильского премьера.

"Яир, которого постоянно сопровождала строгая израильская охрана, получил указание немедленно покинуть место. Согласно отчету, он уехал, не забрав свои вещи, и сразу вернулся в Израиль, где сейчас живет", – пишет газета.

На прошлой неделе Биньямин Нетаньяху в интервью 14-му каналу сообщил, что целью покушения Ирана был один из его сыновей, не уточнив, о ком идет речь – о Яире или Авнере. "Это нечто немыслимое. Иран пытался убить его – пытался убить одного из моих сыновей", – заявил премьер.

Сам Биньямин Нетаньяху тоже может столкнуться в США с проблемами в сфере безопасности. Он собирается в сентябре в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН и, как отмечают американские СМИ, это может стать серьезным испытанием для города и полиции.

Правоохранительные органы опасаются, что резкие высказывания мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в адрес Нетаньяху спровоцируют массовые протесты, писала газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Ранее Мамдани заявил, что городские власти изучают законность возможного задержания Нетаньяху в случае его приезда в Нью-Йорк. По его словам, обсуждение этого вопроса связано с потенциальным участием израильского лидера в Генеральной Ассамблее ООН. Мамдани сослался на обвинения в военных преступлениях, которые Международный уголовный суд выдвинул в адрес Нетаньяху.