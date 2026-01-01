"Темным пятном" назвал Рубио вывод войск США из Афганистана

Комментируя события 26 августа 2021 года, Рубио назвал произошедшее "ужасной атакой".

Взрыв у ворот "Эбби-Гейт" аэропорта Кабула был осуществлен террористом-смертником во время массовой эвакуации. В результате теракта погибли 13 американских военнослужащих и свыше 180 афганцев.

Пять лет назад, 15 августа 2021 года, талибы заняли Кабул, что послужило началом возвращения движения "Талибан" к власти. Причем афганская столица была занята без боя, поскольку американские войска уже покинули город.

Война США в Афганистане продолжалась почти 20 лет: она началась 7 октября 2001 года в ответ на террористические акты 11 сентября и официально завершилась 31 августа 2021 года полным выводом американских войск из страны.

Посольство США в Кабуле закрылось 31 августа 2021 года. Вашингтон не признает правительство талибов из-за невыполнения обязательств по борьбе с терроризмом и ущемления прав женщин.

Министр иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Муттаки в августе 2026 года призвал Вашингтон восстановить посольство в Кабуле, поскольку "глава о войне подошла к концу".

«Движение Талибан» - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России;

