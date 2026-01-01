6 ноября 2026
USD 81.79 +0.12 EUR 92.16 +0.56
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Трамп назвал действия американских военных против Ирана оккупацией

Трамп назвал действия американских военных против Ирана оккупацией

Американский президент Дональд Трамп заявил об "огромном успехе" блокады в противостоянии с Ираном и отметил, что развитие событий, по его мнению, идет в благоприятном для Вашингтона русле. Об этом он говорил в Белом доме, общаясь с журналистами.

Он напомнил о Первой и Второй мировых войнах как примерах настоящих войн и отверг формулировку о войне с Ираном.

"Кто-то говорил про войну с Ираном. Нет, это не война. Мы добились огромного успеха с блокадой", – отметил глава Белого дома.

Продолжая, Трамп заявил, что происходящее – "действительно оккупация".

"Мы не хотим выглядеть умниками. Но это оккупация. Думаю, все складывается очень хорошо", – сказал Трамп.

"Запомните, мы потеряли 18 человек, 18 – это слишком много", – добавил американский лидер, сопоставив их с "тысячами и тысячами" погибших во Вьетнаме за 21 год и "огромным числом" жертв в Афганистане.

По словам президента, присутствие США в регионе длится всего семь месяцев, при этом "мы полностью контролируем эту территорию".

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей по Ормузскому проливу, через который на мировые рынки идет примерно 25% всей нефти и около 20% сжиженного природного газа.

Затем администрация США фактически дала понять, что сворачивает широкомасштабное применение военной силы против Ирана и переходит к попытке его экономического удушения за счет санкций.

Трамп заявил, что республиканцы проиграли выборы из-за войны с Ираном. Он считает, что эти военные действия были оправданы, несмотря на политические последствия, и он может ее закончить в любой момент.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Дональд Трамп Иран США
Рекомендательный сервис