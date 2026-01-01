Трамп назвал действия американских военных против Ирана оккупацией

Он напомнил о Первой и Второй мировых войнах как примерах настоящих войн и отверг формулировку о войне с Ираном.

"Кто-то говорил про войну с Ираном. Нет, это не война. Мы добились огромного успеха с блокадой", – отметил глава Белого дома.

Продолжая, Трамп заявил, что происходящее – "действительно оккупация".

"Мы не хотим выглядеть умниками. Но это оккупация. Думаю, все складывается очень хорошо", – сказал Трамп.

"Запомните, мы потеряли 18 человек, 18 – это слишком много", – добавил американский лидер, сопоставив их с "тысячами и тысячами" погибших во Вьетнаме за 21 год и "огромным числом" жертв в Афганистане.

По словам президента, присутствие США в регионе длится всего семь месяцев, при этом "мы полностью контролируем эту территорию".

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей по Ормузскому проливу, через который на мировые рынки идет примерно 25% всей нефти и около 20% сжиженного природного газа.

Затем администрация США фактически дала понять, что сворачивает широкомасштабное применение военной силы против Ирана и переходит к попытке его экономического удушения за счет санкций.

Трамп заявил, что республиканцы проиграли выборы из-за войны с Ираном. Он считает, что эти военные действия были оправданы, несмотря на политические последствия, и он может ее закончить в любой момент.