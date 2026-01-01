Трамп назвал глупыми призывающих к антироссийским санкциям людей

"Когда я вел переговоры ради вашего освобождения, некоторые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России. Глупые люди. <...> Представьте, как бы это выглядело. <...> Вы бы тогда не вернулись домой", – рассказал он.

Американский лидер назвал освобождение Хаббарда "действительно большой и важной сделкой для США". "В знак уважения к президенту Трампу от Соединённых Штатов не потребовалось ничего взамен – для России это беспрецедентный случай. Для данного освобождения не понадобилось никакого «обмена»", – отметил Трамп.

Хаббард, в свою очередь, отметил, что в России "смеются над санкциями".

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. На тот момент американцу было 72 года. В ходе процесса он признал вину.

21 октября в начале встречи президента Владимира Путина и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа стало известно, что Россия освободила Хаббарда.

В настоящее время Штаты работают над возвращением восьми граждан из России, сообщил ранее президент США.