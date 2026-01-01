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Трамп назвал Канаду главным нарушителем режима пошлин

Президент США прокомментировал очередной виток торгового противостояния между двумя странами.

"Один из главных нарушителей – Канада. Я не хочу канадские машины, я не хочу канадские запчасти, я не хочу ничего канадского. Они обдирали нас десятилетиями, и этому придет конец", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он назвал Канаду "худшей" страной. По его словам, канадцы "хотят, чтобы с ними обращались, как с государством, но они таковым не являются".

Трамп также обратился к канадским компаниям, работающим в США, с призывом немедленно перенести деятельность туда, заявив, что в таком случае пошлины на них распространяться не будут.

Из-за чего спорят США и Канада?

В июле 2026 года Трамп подписал указ о введении 50‑процентных пошлин на ряд канадских товаров. Позже Белый дом отложил применение тарифов, рассчитывая на заключение торговой сделки с Канадой, однако достичь новых договоренностей не удалось.

В субботу, 22 августа, 50‑процентные американские пошлины на канадские товары на сумму около $20 млрд все же вступили в силу. А в понедельник, 24 августа, Трамп сообщил, что с 1 января 2027 года США установят 50-процентную пошлину на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автокомпоненты и сталь.

Оттава приняла ответные меры. С 8 сентября почти $20 млрд американского импорта попадут под новые канадские тарифы размером 15, 25 и 50%. Это машины и мотоциклы, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, электроприборы, бумага и картон. Отдельно повышаются ставки на сталь, алюминий и продукцию из них – с 25 до 50%.

В Белом доме в ответ заявили, что Вашингтон готов к дальнейшей эскалации в торговом споре с Оттавой, включая повышение пошлин и иные ограничения.

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Метки: Дональд Трамп Канада пошлины США
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