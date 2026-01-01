Трамп ввел режим ЧП в связи с угрозами для электроэнергетики

Как следует из документа, решение принято из-за внешней угрозы для энергосистемы. Указ запрещает закупку и установку определенных видов электротехнического оборудования иностранного производства, а также критически важного программного обеспечения и цифровых компонентов, которые могут использовать уязвимости американской энергосети для кибератак, саботажа или отключения объектов критической инфраструктуры.

Под ограничения подпадают, в частности, высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и аккумуляторных систем, генераторы, устройства релейной защиты, промышленные системы управления, включая "интеллектуальные электронные устройства", а также сопутствующее программное обеспечение. Министру энергетики США поручено определить условия дальнейшей эксплуатации уже установленного импортного оборудования для устранения выявленных рисков.

По данным Reuters, этот шаг стал очередным элементом политики Вашингтона по противодействию технологическим угрозам со стороны Китая. Ранее в отдельных китайских солнечных инверторах были обнаружены незадокументированные сторонние коммуникационные модули. Указ последовал за решением Европейской комиссии запретить использование китайских инверторов в энергообъектах с государственной поддержкой.

В США сейчас действует свыше 50 режимов чрезвычайного положения, связанных с рисками кибератак, международным наркотрафиком и нелегальной миграцией. Эти указы предоставляют президенту полномочия, которые в обычной ситуации в стране не применяются. Так, в апреле 2025 года Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, вызванное торговым дисбалансом.