Американский лидер отметил, что иранская сторона демонстрирует заинтересованность в диалоге с Соединёнными Штатами, но не соглашается на параметры, которые выдвигает лично он.

"Они хотят заключить сделку, но они не желают заключить сделку, которая устраивала бы меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не искусственную сделку, которая действовала на протяжении 51 года", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По словам главы государства, Тегеран "дурачил людей" на протяжении полувека, а его упорство в переговорном процессе напрямую влияет на колебания цен на топливо внутри США. При этом президент не стал раскрывать, какие именно требования Вашингтон намерен включить в новый документ.

Диалог между Вашингтоном и Тегераном остается замороженным, несмотря на подписание в июне 2026 года меморандума о взаимопонимании. Этот документ должен был положить конец вооруженному конфликту, который начался в феврале с масштабных ударов США и Израиля по Ирану и привел к гибели верховного лидера страны Али Хаменеи.

На фоне буксующих переговоров американские военные продолжают морскую блокаду иранских портов в Персидском и Оманском заливах, тогда как Иран удерживает контроль над Ормузским проливом.

Накануне, 19 ноября, Сенат США отклонил резолюцию, которая обязывала Трампа прекратить военные действия против Ирана без санкции Конгресса, а сам глава Белого дома заявил, что вернется к вопросу о новых ударах по исламской республике после 1 января 2027 года.