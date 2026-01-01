"Я не тороплюсь принимать какие-либо решения по Ирану. Посмотрим, что произойдет после начала нового года", – сказал Трамп в интервью порталу Axios в четверг, 19 ноября 2026 года.

Как отмечает портал, американский президент может рассчитывать на усиление эффекта морской блокады и экономического давления на Иран либо стремиться сохранить возможность нанесения военного удара до начала работы нового конгресса, если Тегеран не пойдет на уступки до конца года.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США отказалась от применения масштабной военной силы против Ирана и перешла к попытке его экономического удушения посредством санкций.

Американские СМИ активно строят прогнозы, что силовая операция против Ирана возобновится буквально в ближайшие дни. Одно из подтверждений этому комментаторы видят в значительном усилении военной группировки США на Ближнем Востоке.