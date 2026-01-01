В Испании украли знаменитый клад Вильены с 10 килограммами золота

Об ограблении сообщает газета El País со ссылкой на источники.
По данным издания, преступники смогли вывести из строя системы безопасности музея всего за четыре минуты. Сначала они пытались проникнуть в здание через главный вход, однако затем воспользовались боковыми окнами, также оборудованными защитными системами.
Местные власти считают, что преступление было тщательно спланировано и совершено профессиональными грабителями. Расследованием занимаются Гражданская гвардия и местная полиция.
Что представляет собой клад Вильены
Клад был обнаружен в 1963 году неподалеку от Вильены. Археологи нашли 59 предметов, изготовленных примерно в XIII веке до н. э. Общий вес содержащегося в комплексе золота составляет около 10 килограммов.
В коллекцию входят различные сосуды и чаши, браслеты и другие ювелирные изделия. Уникальность находки заключается не только в количестве драгоценного металла, но и в ее историческом значении: клад дает представление о технологиях обработки металлов и материальной культуре населения Пиренейского полуострова в бронзовом веке.
Особый интерес ученых вызывают два предмета – браслет и застежка, при изготовлении которых использовалось железо метеоритного происхождения. Как ранее сообщал Высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC), это удалось установить благодаря анализу состава металла.
Метеоритное железо крайне редко встречается в археологических находках этого периода. До начала широкого распространения технологии выплавки железа люди могли получать металл из упавших на Землю метеоритов и использовать его для изготовления особо ценных предметов.
В Испании участились ограбления музеев
Похищение клада Вильены стало уже третьим крупным ограблением испанского музея за последние четыре месяца, отмечает El País.
В апреле из Археологического музея Бадахоса неизвестные похитили 144 золотые монеты из клада Вильянуэва-де-ла-Серена. В июле еще одно ограбление произошло в музее Альбасете: четверо неизвестных в масках вынесли оттуда более 200 монет.
Новое преступление привлекло особое внимание из-за исключительной исторической ценности похищенной коллекции. В отличие от обычных музейных экспонатов, клад Вильены представляет собой археологический комплекс, состоящий из предметов, обнаруженных вместе и связанных с одной исторической эпохой.
Полиция продолжает устанавливать обстоятельства ограбления и разыскивать похищенные артефакты.