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В палате представителей США могут запустить процедуру импичмента главы Пентагона

Опрошенные парламентарии считают, что решение поддержат как демократы, так и республиканцы. Конгрессмен от штата Кентукки, республиканец Томас Масси, намерен уже на следующей неделе вынести на обсуждение палаты представителей вопрос о запуске процедуры импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета.

Глава Пентагона Пит Хегсет (архивное фото)

Глава Пентагона Пит Хегсет (архивное фото)

©photoibo/Shutterstock/Fotodom

Масси собирается воспользоваться процедурой, позволяющей вынести инициативу в ускоренном режиме и обойти другие темы повестки. Если резолюция вносится по этой схеме, Палата представителей обязана рассмотреть ее в течение двух законодательных дней, сообщает Fox News.

"Ему конец", – заявил один из членов палаты представителей от Республиканской партии.

При этом собеседники издания отмечают, что на исход голосования может повлиять явка республиканцев: отдельные конгрессмены, проигравшие выборы, могут не вернуться к работе до конца года. Даже минимального перевеса в сторону демократов, по их мнению, может хватить для одобрения запуска процедуры.

Резолюцию об импичменте Масси внес еще в сентябре. Среди претензий к главе Пентагона – незаконное начало войны против Ирана. Боевые действия, как признавал и президент США Дональд Трамп, стали одной из причин, по которым республиканцы проиграли промежуточные выборы в Конгресс.

Для принятия резолюции об импичменте в палате представителей достаточно простого большинства голосов. При текущем составе палаты – 219 республиканцев, 214 демократов и два вакантных места – для успеха инициативы требуется переход всего трех представителей партии большинства на сторону оппозиции.

Однако для окончательного осуждения и смещения чиновника исполнительной власти необходима поддержка не менее двух третей сенаторов. Из-за этого барьера подобные инициативы сталкиваются с серьезными институциональными ограничениями при прохождении верхней палаты Конгресса.

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Метки: Пит Хегсет США
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