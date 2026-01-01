В США считают ситуацию в Ормузском проливе переломленной в свою пользу

"Американские чиновники утверждают, что США переломили ситуацию в проливе и рассчитывают, что это не только постепенно снизит давление на мировую экономику, но и улучшит позиции Вашингтона в возможных переговорах с Ираном", – сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников в пятницу, 28 августа 2026 года.

По словам источников издания, за два последних месяца американские военные заметно ослабили возможности Ирана контролировать этот ключевой маршрут. Президент США Дональд Трамп в беседе с Axios подчеркнул, что проход функционирует без препятствий, а ответные действия Ирана остаются ограниченными.

20 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что на протяжении нескольких недель американские военные тайно перевозят нефть через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана.

Каждую ночь через южный канал вдоль побережья Омана в пролив, как утверждается, заходят и выходят 15–20 танкеров.

"Корпус стражей исламской революции может создавать неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы", – сказал один из чиновников.

Агентство Bloomberg пишет, что страны Персидского залива наращивают экспорт нефти и ее поток через Ормузский пролив продолжается увеличиваться, несмотря на угрозы со стороны Ирана. В настоящее время через пролив проходят суда с 6-8 млн баррелей в день, свидетельствуют подсчеты нефтетрейдеров.