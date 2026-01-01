В Турции на военной базе Ялова разбился истребитель F-16

Авиакатастрофа произошла на территории военной базы Ялова в одноименной северо-западной провинции. Сразу после получения информации об инциденте к месту падения самолета направились экстренные службы и кареты скорой помощи.

Туда же оперативно выехал губернатор региона Ахмет Хамди Уста для контроля ситуации на месте ЧП.

Представители оборонного ведомства подчеркнули в соцсети X, что точная причина крушения боевого самолета будет установлена только после проведения всестороннего детального расследования специальной комиссией.

Истребители F-16 являются основным типом самолетов в составе турецких военно-воздушных сил. Все плановые полеты на базе временно скорректированы до выяснения первоначальных обстоятельств инцидента.

Военный аэродром в провинции Ялова является ключевой тренировочной площадкой для Военно-воздушной академии Турции. Американские истребители F-16 составляют основу боевой авиации страны – на вооружении находится более 200 таких машин. Из-за высокой интенсивности учебных вылетов инциденты происходили и ранее.

Так, в июне 2024 года в провинции Кайсери во время учебных маневров разбился военный самолет SF-260D, тогда оба пилота погибли.

Ранее, в марте 2023 года, в провинции Конья во время тренировочного полета пилотажной группы потерпел крушение истребитель Northrop F-5.