В Турции принят закон о роспуске и разоружении Рабочей партии Курдистана

РПК ранее была признана террористической организацией в самой Турции, а также в США и странах ЕС.

"Парламент утвердил законопроект об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции", – сообщила пресс-служба органа.

Как сообщала газета Türkiye, проект устанавливает три категории участников организации: лица, не совершавшие преступлений; осужденные исключительно за членство в РПК; а также находящиеся в Европе члены организации, которым также вменяется только участие в РПК без иных преступлений. Для осужденных только за членство предусмотрено освобождение из мест лишения свободы, а расследования и судебные процессы по аналогичным обвинениям будут приостановлены. В случае совершения нового преступления в течение трех лет льготный режим отменяется.

По данным издания, положения закона не распространяются на лидера РПК Абдуллу Оджалана и руководство организации. Оджалан продолжит отбывать наказание в тюрьме на острове Имралы.

В феврале 2026 года Оджалан призвал членов группировки перейти от насилия к "позитивному участию в политической жизни". Он отмечал, что его обращение относится не только к Турции, но и к ряду регионов Ближнего Востока. Тогда же он подчеркнул: "Без курдов нет турок, а без турок – курдов".

В октябре 2025 года РПК объявила о начале вывода своих сил с территории Турции. В заявлении организации отмечалось, что решение о выводе войск принято для "создания основ свободной, демократической и братской жизни". Представители РПК призвали Анкару предпринять правовые и политические шаги, которые позволят участникам движения перейти к "демократической политике" и обеспечат им правовую основу для интеграции.

В мае 2025 года РПК объявила о самороспуске после призыва Оджалана прекратить вооруженную борьбу и сложить оружие. Летом курдские формирования в Турции, Ираке и Сирии начали сдавать вооружение.

После того как РПК была вытеснена из юго-восточных районов Турции, ее силы обосновались на севере Ирака. Турецкие военные продолжают наносить удары по базам курдов в этом регионе и поддерживают там несколько военных форпостов. Анкара утверждает, что защищает права курдского населения, но не допустит попыток сепаратизма.

Рабочая партия Курдистана была основана Абдуллой Оджаланом в 1978 году. С 1984 года организация вела вооруженную борьбу против турецких властей. Первоначально РПК добивалась создания независимого Курдистана, но позже сосредоточилась на требованиях расширения прав курдов и автономии на юго-востоке страны. Последние попытки мирного урегулирования между Турцией и РПК предпринимались в 2013–2015 годах, однако процесс был прерван после усиления влияния сирийских курдских формирований, связанных с РПК.