Верховный лидер Ирана призвал поэтапно отказаться от доллара в экономике

Хаменеи призвал поэтапно сократить роль доллара в экономике страны в воскресенье, 30 августа 2026 года, в послании по случаю Недели единства мусульман, пишет The National. Аятолла также призвал мусульманские страны противодействовать планам США и Израиля и не допускать внутренних конфликтов в Иране.

Призывы Хаменеи прозвучали на фоне противостояния между США и Ираном. Конфликт начался в конце февраля 2026 года с ударов США и Израиля по Ирану и продолжается уже около шести месяцев. Полномасштабных ежедневных боевых действий сейчас не происходит, хотя конфликт формально не урегулирован и стороны периодически обмениваются ударами.

Иран начал отказ от доллара 8 лет назад

Иранские власти говорят о сокращении зависимости от доллара как минимум с 2018 года. Тегеран уже использует альтернативные валюты и расчетные схемы в торговле с рядом партнеров, прежде всего с Китаем. Так, большая часть иранской нефти в последние годы экспортируется в Китай, а расчеты проводятся в юанях.

Полностью отказаться от доллара Ирану будет значительно сложнее. Доллар остается основной мировой резервной валютой и наиболее широко используемой валютой международной торговли. Исследователи считают дедолларизацию Ирана экономически осуществимой как инструмент снижения воздействия санкций, однако она требует расширения торговли с партнерами, готовыми принимать другие валюты.

Экономическое противостояние Ирана и США

24 августа президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана, которую он назвал "изоляцией беспрецедентного масштаба". Вашингтон одновременно усиливает санкционное давление на Тегеран и ограничивает возможности страны проводить внешнюю торговлю.

Операция Economic Outcast ("Экономический изгой") направлена на перекрытие финансовых каналов Ирана, ограничение нефтяных доходов и давление на зарубежные компании и банки, работающие с Тегераном. США угрожают санкциями третьим странам, которые сохраняют экономические связи с Ираном. Особое значение имеют Китай, Турция и ОАЭ – крупные торговые партнеры Тегерана.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о сокращении внешней торговли на 35% из-за санкций и американской блокады, а годовая инфляция достигла 66%. Иран пытается сохранить нефтяной экспорт, прежде всего за счет Китая, однако после усиления американской блокады поставки в КНР резко сократились.

США понесли серьезные потери в результате конфликта, который потребовал значительных расходов и привел к истощению запасов боеприпасов и перегрузке американских вооруженных сил, писала на днях The Guardian. Кроме того, иранские ракетные и беспилотные удары по объектам на Ближнем Востоке нанесли большой ущерб американской системе разведки и наблюдения. На ее восстановление понадобятся миллиарды долларов.