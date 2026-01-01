Заключение мирной сделки с Ираном в ближайшие дни анонсировал глава Минфина США

"Так что, я думаю, в ближайшее время, возможно, даже сегодня или завтра (7 или 8 августа. – «Профиль»), мы увидим соглашение о прекращении огня на 30–60 дней, пролив будет открыт, цены на энергоносители должны снизиться", – сказал глава экономического ведомства в интервью 12News в пятницу, 7 августа 2026 года.

Бессент отметил, что США наносят удары по Ирану в рамках операции "Эпическая ярость", а Минфин ведет собственную кампанию – "Экономическая ярость". "С экономической стороны мы держим их за горло. У них инфляция на продукты питания 150–180%, они не могут платить войскам", – утверждал Бессент.

Он согласился, что значение трафика через Ормузский пролив изменится, но отверг катастрофические сценарии. "Я бы сказал по-другому. Пролив никогда не станет таким, как прежде, потому что иранцы использовали или пытались использовать его как точку удушения", – пояснил он.

"То, что мы увидим в ближайшие два года: пролив станет неактуальным. Он станет просто еще одним водоемом. Я бы сказал, что более 50 или 70% энергии (поставок нефти. – «Профиль»), которая сейчас проходит через пролив, пойдет по подземным трубопроводам", – предсказал министр.

Глава Белого дома 2 августа заявил в Truth Social, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По его словам, согласованные контуры будущего договора включают незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы.

Уже 3 августа Трамп заявил как о свершившемся факте, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу.

МИД Ирана в тот же день опроверг слова Трампа о якобы идущих переговорах с США. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи уточнил, что сейчас исламская республика ведет диалог только с Оманом, направленный на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив.

Американский лидер отреагировал на этот демарш. Трамп сообщил, что заявления иранских властей об отсутствии контактов с Вашингтоном неверны и переговоры между сторонами все же ведутся. "Вне зависимости от того, хочет Иран это признавать или нет, мы действительно обсуждаем варианты решения проблемы, причиной которой они сами являются", – написал президент в социальной сети Truth Social.

5 августа Трамп сообщил об "очень хороших переговорах" с Тегераном, а на следующий день заявил об их скором и успешном завершении.

После того как 18 июня был подписан Исламабадский меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, стороны сделали несколько попыток провести дальнейшие консультации по реализации пунктов меморандума. 8 июля Трамп официально известил, что июньский меморандум больше не действует, назвав переговоры "пустой тратой времени". После этого стороны начали обмен авиаударами. Вместе с тем МИД Ирана утверждал, что дипломатические контакты Вашингтона и Тегерана продолжались через посредников.