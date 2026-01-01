Зеленский заявил, что Украина "недополучила" от США $16 млрд помощи

"По прошлым договоренностям и по прошлым решениям $16 млрд были остановлены и не выданы. Как бы там ни было, мы благодарны за все, что было предоставлено, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться", – сказал он в интервью телеканалу ТСН.

Он добавил, что намерен также работать над новым пакетом помощи от Вашингтона.

Зеленский пояснил, что его ключевая задача сейчас – сформировать и обеспечить финансированием пакет военной поддержки на ближайшие шесть месяцев. По его словам, основным приоритетом Украины остается получение ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также исправных и полностью вооруженных истребителей F-16.

Глава Украины признал, что привлекать средства в конце года крайне сложно, так как бюджетный год у большинства западных партнеров уже завершился и они верстают расходы на следующий период.

Однако он подчеркнул, что европейские лидеры призывают Киев проявлять максимальную требовательность и не извиняться за жесткую позицию в вопросах поставок оружия, поскольку речь идет о выживании государства.

Параллельно с требованиями о выдаче замороженных $16 млрд Киев пытается наладить взаимодействие с новой политической реальностью в США. Зеленский сообщил о проведении предварительных разговоров со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом перед ключевой дипломатической встречей в Абу-Даби.

Украинское руководство выражает надежду, что победа демократов на промежуточных выборах в США позволит усилить поддержку со стороны Конгресса, расширить объемы финансовой помощи и ускорить военные поставки американскими партнерами.