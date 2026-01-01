Беспилотники атаковали склады Ozon в Оренбурге и Уфе

Логистический комплекс Ozon в Оренбурге уже возобновил работу, однако на сутки там ограничили прием FBS-отправлений. В Уфе объект получил незначительные повреждения и временно закрыт. Поставки от продавцов пока не принимаются, а находящиеся в пути отправления перенаправляют на другие логистические объекты компании. При этом клиенты могут оформлять заказы в обычном режиме.

Накануне ночью в Оренбургской области объявляли беспилотную и ракетную опасность. Утром ограничения отменили. Временные ограничения также вводились в аэропортах Оренбурга и Уфы, однако к настоящему времени их сняли.

По данным Минобороны России, за ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотников. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями, Башкирией, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.