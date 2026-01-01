29 августа 2026
USD 85.6 -0.35 EUR 99.68 -0.62
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Более 400 подстанций отключилось в Донецке, без света остались 80 тыс. абонентов

Более 400 подстанций отключилось в Донецке, без света остались 80 тыс. абонентов

В Донецке произошло отключение 431 трансформаторной подстанции, без электроснабжения остались 76.950 абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в субботу, 29 августа 2026 года.

В Донецке более 70 тысяч абонентов остались без света

(Иллюстрация)

©Sumala Chidchoi /Shutterstock/Fotodom

Накануне, в пятницу, председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков сообщил, что ночью произошла "очередная массированная атака на энергосистему ДНР и ЛНР". По его словам, ремонтные бригады практически сразу приступили к ликвидации последствий, несмотря на риск повторных ударов. Власти рассчитывали стабилизировать напряжение в сети к вечеру. Местное население предупредили о временных отключениях света и перебоях со связью.

Вооруженные силы Украины ежедневно пытаются атаковать Донецк. 26 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города. Повреждения получил торговый центр "Донецк Сити". В тот день в результате атак на Донецк были ранены три человека, включая ребенка.

14 августа в городе отключились 733 трансформаторные подстанции, из-за чего без электричества остались 110.800 абонентов. Причиной власти назвали превышение допустимой нагрузки на сеть в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: ДНР энергетика
Рекомендательный сервис