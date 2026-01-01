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Восемь человек пострадали при ракетном ударе по центру Донецка

Украинские войска нанесли удар англо-французскими ракетами Storm Shadow по центральному району столицы ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Он уточнил в Max, что прилет ракет был в районе ТРЦ "Донецк Сити". Это крупнейший торгово-развлекательный центр города площадью более 115 тыс. кв. м.

Ранения средней степени тяжести получили ребенок 2016 года рождения и женщина.

Также за медицинской помощью обратились девочка-подросток, четверо мужчин и еще одна женщина.

По словам мэра города Алексея Кулемзина, атаке подверглось и учебное здание в Калининском районе.

В учреждении проводятся работы по закрытию теплового контура – это внешняя оболочка здания, защищающая внутренние помещения от холода, осадков, ветра и позволяющая удерживать тепло.

Донецк постоянно подвергается обстрелам беспилотников и ракет ВСУ. В ночь на 19 августа в Кировском районе города в результате атаки БПЛА на частный дом погибла женщина 1964 года рождения и пострадала женщина 1978 года рождения.

В ночь на 11 сентября 2025 года ВСУ нанесли удар из ракетной установки HIMARS по району Республиканского травматологического центра.

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Метки: ДНР Операция по демилитаризации Украины ракетная атака
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