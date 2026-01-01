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  3. Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 141

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 141

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 141 беспилотник в небе над Ленинградской областью в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Сначала сообщалось о 42 нейтрализованных дронах самолетного типа. Затем глава региона заявил о 92 уничтоженных БПЛА.

По словам главы региона, в Ленобласти продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорт Пулково по-прежнему не принимает и не отправляет рейсы. Об этом он написал в "Максе".

В эту же ночь режим воздушной опасности объявили в Литве. Национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC) установил "красный" уровень угрозы в Каунасе, Мариямпольском уезде, Приенайском, Друскининкайском и Лаздийском районах.

Жителей Друскининкая и Лаздияя призвали пройти в укрытия. Работу аэропортов Вильнюса и Каунаса временно останавливали.

Литовские военные засекли подозрительный объект в 20–30 километрах от границы, который держал курс в сторону Польши. Предположительно, речь может идти о БПЛА. Командование подняло в воздух истребители ПВО НАТО с базы в Шяуляе.

Также министр обороны Робертас Каунас упомянул о нарушении воздушного пространства Латвии, вооруженные силы которой оповестили своих граждан об угрозе.

Обновлено в 5:09.

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Метки: БПЛА Ленинградская область
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