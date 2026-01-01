Число жертв ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 6 человек

"Пассажирам оказывается медпомощь. Всего госпитализировали 28 человек, из них 11 – дети. Четверо находятся в реанимации, врачи борются за их жизни", – сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 30 августа 2026 года, около 1:00 на 3-м км федеральной трассы "Кавказ". Рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия – Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего КамАЗа, столкнулся с ним и съехал в кювет.

Госавтоинспекция региона сообщала, что в результате ДТП пять человек погибли и 38 пострадали. По данным ведомства, 38 человек, в том числе 10 детей, доставлены в центральную больницу Пятигорска. По предварительным данным, в автобусе находилось 43 человека.

Пять детей были отпущены из больницы, пять госпитализированы, из них двое, до семи лет, в реанимации, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы. Для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады медиков.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура Ставрополья проводит проверку происшествия.