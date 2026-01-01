По данным оперштаба, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон ударил по автомобилю. Находившийся в нем мужчина получил множественные осколочные ранениями бедра. Пострадавшему оказали помощь в Грайворонской центральной районной больнице.

В Ракитянском округе в результате атак дронов зафиксированы повреждения. В хуторе Барилов пробита крыша и выбиты окна жилого дома, в районе села Святославка повреждены кузов и стекла автомобиля, на участке автодороги Пролетарский – Солдатское пострадала еще одна машина. "В городе Валуйки в результате сбития беспилотника посечено остекление частного дома", – указали в оперштабе.

Утром 21 ноября в оперштабе Белгородской области сообщили, что за последние сутки украинские военные нанесли удары четырьмя беспилотниками по облцентру. Пострадали двое мужчин, госпитализация им не потребовалась. Повреждения получили грузовой автомобиль, четыре автобуса и четыре легковые машины, одна из которых сгорела.

В Белгородском округе в результате атаки дрона на грузовик пострадал мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. В Борисовском округе в селе Берёзовка в результате детонации дрона ранен мужчина, его госпитализировали. Также госпитализация понадобилась женщине, которая получила акубаротравму от удара БПЛА по автомобилю в хуторе Красиво. В Шебекинском округе в селе Вознесеновка при атаке дрона погибла женщина. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который был тяжело ранен в результате детонации беспилотного летательного аппарата в селе Ржевка 11 ноября.

Как указали 21 ноября в Минобороны РФ, за ночь над Белгородской областью и другими российскими регионами, а также Чёрным морем, было сбито 275 БПЛА.