Паром с 279 пассажирами перевернулся и затонул близ Кипра, несколько человек погибли

Паром, на котором находились 279 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся примерно в 2–2,5 км от побережья города Гирне. Капитан заметил поступление воды в носовую часть парома и попытался повернуть обратно к берегу, однако вскоре судно опрокинулось и начало тонуть.

Спасательная операция была развернута незамедлительно, сообщает "Коммерсантъ". К месту происшествия прибыли катера береговой охраны и другие суда, а также направлены машины скорой помощи.

Паром следовал из порта Кирении в порт Тасуку. Судно принадлежит компании Filo Denizcilik.

Крупнейшие катастрофы с паромами в истории

"Донья Пас" (Филиппины, 1987) – более 4300 погибших. Пассажирский паром столкнулся с танкером "Вектор", перевозившим тысячи баррелей нефтепродуктов. Столкновение вызвало мгновенный мощный взрыв. Разлившееся топливо загорелось на поверхности воды, отрезав людям пути к спасению. Паром был сильно перегружен. Выжили всего 26 человек.

"Ле Джула" (Сенегал, 2002) – 1863 погибших. Государственный паром Le Joola опрокинулся у побережья Гамбии во время сильного шторма. Причина инцидента – критический перегруз судна. Паром, рассчитанный максимум на 580 пассажиров, перевозил около 2000 человек. Конструкция потеряла остойчивость, и судно перевернулось за считаные минуты. Выжить удалось только 64 пассажирам.

"Тойя Мару" (Япония, 1954) – 1153 погибших. Японский коммерческий поездной паром затонул во время мощного тайфуна "Мари" в проливе Цугару. Сильные волны выбили въездные ворота для поездов, вода хлынула в машинное отделение, лишив судно хода. Паром сел на мель и перевернулся от ударов стихии.

"Аль-Салям Боччо 95" (Египет, 2006) – более 1000 погибших. Египетский паром, следовавший через Красное море из Саудовской Аравии, загорелся и затонул. Пожар возник в грузовом отсеке. При его тушении пожарные помпы залили палубы водой, что нарушило баланс судна. Из-за скопившейся воды паром накренился и опрокинулся. Спаслись менее 400 человек.

"Эстония" (Балтийское море, 1994) – 852 погибших. Круизный паром Estonia затонул ночью на пути из Таллина в Стокгольм. Из-за сильного шторма и высокой скорости судна сорвало огромный носовой визор (забрало). Вода мгновенно хлынула на автомобильную палубу. Паром получил сильный крен и ушел под воду за 30 минут. Выжили 137 человек.

"Букоба" (Танзания, 1996) – около 800 погибших. Озерный паром перевернулся на озере Виктория всего в нескольких километрах от порта назначения Мванза. Причина катастрофы – полное несоблюдение норм безопасности, отсутствие спасательных жилетов и сильный перегруз. Судно перевозило в два раза больше людей, чем было разрешено по паспорту.

Ранее пассажирский теплоход сел на мель в Ярославской области.