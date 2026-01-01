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Пассажирские автобусы столкнулись в Петербурге, пострадали дети

Около 12:40 на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе автобус МАЗ совершил наезд на автобус "Волгобас", который остановился на обочине из-за технической неисправности. Оба автобуса съехали в кювет, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 августа 2026 года, в четверг.

По данным полиции, пострадали 12 человек, включая водителя автобуса МАЗ. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних, один из них в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение.

Агентство ТАСС сначала писало со ссылкой на комитет по транспорту Санкт-Петербурга о 12 пострадавших, из которых 10 были госпитализированы, потом же появилась информация МЧС о 13 пострадавших.

По сведениям "Фонтанки", помощь врачей потребовалась пяти детям. Все пострадавшие – из МАЗа (№326). В "Волгобасе" (№330) без пострадавших.

Проводится проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Выяснение обстоятельств взял под личный контроль председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин.

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Метки: дети ДТП Санкт-Петербург
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