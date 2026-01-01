27 августа 2026
USD 84.28 -0.18 EUR 98.29 -0.23
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Пять россиян пострадали в ДТП в Анталье

Пять россиян пострадали в ДТП в Анталье

Авария произошла на территории аэропорта, автобус перевозил к терминалу россиян, которые только что прибыли из Москвы, сообщает ТАСС 27 августа 2026 года, в четверг. Столкнулся автобус с одной из машин наземных служб аэропорта.

ДТП произошло в аэропорте Антальи, пострадали россияне

Аэропорт Антальи в Турции (архивное фото)

©ArtEvent ET/Shutterstock/Fotodom

В СМИ уточняют, что прилетели россияне в Турцию рейсом Turkish Airlines.

Все пострадавшие россияне доставлены в больницу. Их состояние стабильное, серьезных травм нет. Среди пострадавших – ребенок 2023 года рождения. По-видимому, туристы в салоне потеряли равновесие при ударе, некоторые из них упали на соседей.

Российское генеральное консульство "держит данный вопрос на контроле, находится на связи с больницей и страховой компанией и готово оказать необходимое консульское содействие российским гражданам".

Аэропорт же, как сообщается, работает в нормальном режиме.

Россияне, к сожалению, нередко попадают в ДТП в Турции. Так, 23 мая стало известно, что в провинции Анталья произошла авария с участием автобуса, перевозившего туристов из России. Были госпитализированы 14 россиян с травмами средней и легкой степени тяжести. 31 мая в районе Сарайкёй провинции Денизли пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся – среди пострадавших оказалась одна россиянка. 9 июня россиянин погиб при столкновении мотоцикла с микроавтобусом в Аланье.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: ДТП россияне Турция
Рекомендательный сервис