Спорткар Lamborghini врезался в фасад жилого дома в Екатеринбурге

Обстановка на месте ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге

Официальная информация

В Госавтоинспекции Екатеринбурга ТАСС подтвердили: "Произошел наезд на одного пешехода. Его осматривали медики". Сообщается, что автомобиль врезался в стену жилого дома.

Водитель суперкара получил травмы головы. От комментариев он отказался. Проведенный на месте тест на алкоголь показал отсутствие опьянения. Полиция выясняет обстоятельства аварии и личность водителя. Машина накрыта тканью, место ДТП оцеплено.

В Госавтоинспекции отметили, что расследование обстоятельств инцидента продолжается. Информацию передает ЕАН.

Неофициальная информация

Telegram-каналы и ряд СМИ распространили дополнительные сведения, не подтвержденные официально. Портал E1 со ссылкой на собственный источник сообщил, что пострадавшим оказался спортсмен из Екатеринбурга и ветеран СВО Тимур Х. По предварительным данным, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы и переломы ребер.

Очевидица рассказала E1: "Парни сидели на крылечке у «Монетки», когда на них наехала машина. Один сейчас после ранения, с костылями. Он сильно пострадал". Telegram-каналы отмечают, что находившийся за рулем мужчина пытался помочь пострадавшему.

По данным "Известий" и E1, спорткар фиолетового цвета ранее фигурировал в соцсетях Давида Алтушкина – сына уральского миллиардера Игоря Алтушкина.

Источник E1 утверждает, что за рулем в момент ДТП находился другой человек, а не владелец автомобиля. Официального подтверждения информации о принадлежности машины и личности водителя нет. По данным автодилеров, стоимость такого автомобиля составляет от 36 до 48 млн рублей.