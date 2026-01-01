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  3. Средства ПВО уничтожили за ночь 494 беспилотника ВСУ над 15 регионами

Средства ПВО уничтожили за ночь 494 беспилотника ВСУ над 15 регионами

Беспилотные летательные аппараты сбивали над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, акваториями Азовского и Чёрного морей.

Всего средства противовоздушной обороны с 20:00 до 8:00 мск уничтожили 494 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В Киришах (Ленинградская область) в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне, на территории НПЗ "КИНЕФ" ("Киришинефтеоргсинтез"). Губернатор Александр Дрозденко сообщил о пожаре и работе экстренных служб. За ночь над Ленинградской областью, по его данным, было уничтожено 42 БПЛА. О погибших и пострадавших не сообщалось.

В Миллеровском районе Ростовской области вследствие атаки дрона ранена женщина, она госпитализирована. Всего над Тарасовским и Миллеровским районами и акваторией Таганрогского залива было перехвачено и уничтожено около 15 БПЛА.

Над территорией Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что в городе Вязьма из-за падения обломков дрона повреждено остекление в многоквартирном доме и ряде частных построек. Осколками посекло несколько гражданских автомобилей.

За предыдущую ночь российские военные уничтожили 313 украинских беспилотников.

Обновлено в 11:21

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Метки: БПЛА
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