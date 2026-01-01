Средства ПВО уничтожили за ночь 494 беспилотника ВСУ над 15 регионами

Всего средства противовоздушной обороны с 20:00 до 8:00 мск уничтожили 494 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В Киришах (Ленинградская область) в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне, на территории НПЗ "КИНЕФ" ("Киришинефтеоргсинтез"). Губернатор Александр Дрозденко сообщил о пожаре и работе экстренных служб. За ночь над Ленинградской областью, по его данным, было уничтожено 42 БПЛА. О погибших и пострадавших не сообщалось.

В Миллеровском районе Ростовской области вследствие атаки дрона ранена женщина, она госпитализирована. Всего над Тарасовским и Миллеровским районами и акваторией Таганрогского залива было перехвачено и уничтожено около 15 БПЛА.

Над территорией Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что в городе Вязьма из-за падения обломков дрона повреждено остекление в многоквартирном доме и ряде частных построек. Осколками посекло несколько гражданских автомобилей.

За предыдущую ночь российские военные уничтожили 313 украинских беспилотников.

Обновлено в 11:21