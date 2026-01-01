Российские военные за ночь уничтожили 313 украинских беспилотников

В Ростовской области ночная атака затронула Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще трое обратились за медицинской помощью в Аксайском районе.

В Пролетарском районе Ростова повреждено два многоквартирных дома, для жителей этих домов развернуты пункты временного размещения. При падении обломков БПЛА в Аксайском районе произошло возгорание в лесополосе.

Также в регионе был атакован логистический объект Ozon. Возникло небольшое возгорание, которое быстро потушили. Пострадавших на объекте нет. Комплекс временно не работает, его обследуют экстренные службы.

В Белгородской области БПЛА атаковал микроавтобус предприятия в селе Грузское. Два человека погибли, шестеро получили ранения. Состояние одной из женщин оценивалось как тяжелое.

Мужчина погиб в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, три человека, предварительно, ранены, всего сбиты 26 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены восемь частных и три многоквартирных дома.

В Курской области за сутки сбили 189 вражеских беспилотников, в Брянской – 128 БПЛА.

Прошлой ночью над регионами России сбили 512 беспилотников. Наибольший урон понесли Ярославская область, где погиб один человек и 27 пострадали, и Севастополь, где дрон попал в многоквартирный дом.

Обновлено в 10:53