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  3. Российские военные за ночь уничтожили 313 украинских беспилотников

Российские военные за ночь уничтожили 313 украинских беспилотников

Беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Азовским и Чёрным морями, сообщило Минобороны РФ в субботу, 29 августа 2026 года.

В Ростовской области ночная атака затронула Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще трое обратились за медицинской помощью в Аксайском районе.

В Пролетарском районе Ростова повреждено два многоквартирных дома, для жителей этих домов развернуты пункты временного размещения. При падении обломков БПЛА в Аксайском районе произошло возгорание в лесополосе.

Также в регионе был атакован логистический объект Ozon. Возникло небольшое возгорание, которое быстро потушили. Пострадавших на объекте нет. Комплекс временно не работает, его обследуют экстренные службы.

В Белгородской области БПЛА атаковал микроавтобус предприятия в селе Грузское. Два человека погибли, шестеро получили ранения. Состояние одной из женщин оценивалось как тяжелое.

Мужчина погиб в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, три человека, предварительно, ранены, всего сбиты 26 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены восемь частных и три многоквартирных дома.

В Курской области за сутки сбили 189 вражеских беспилотников, в Брянской – 128 БПЛА.

Прошлой ночью над регионами России сбили 512 беспилотников. Наибольший урон понесли Ярославская область, где погиб один человек и 27 пострадали, и Севастополь, где дрон попал в многоквартирный дом.

Обновлено в 10:53

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Метки: БПЛА
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