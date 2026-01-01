Удар БПЛА по Ростову и области: пострадали 7 человек, в том числе дети, атакованы склады Ozon

В результате падения обломков БПЛА в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома. "На месте происшествия работают экстренные службы. Ведется эвакуация жителей. Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. Дежурят бригады скорой помощи", – сообщил в мессенджерах губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека. Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация уточняется.

По его словам, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений.

Позже компания Ozon уточнила,что в Ростовской области атакован один из логистических объектов маркетплейса. Уточняется, что все сотрудники были заранее эвакуированы, пострадавших нет. На территории объекта произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.

В результате падения обломков дронов произошло возгорание в лесополосе, уточняет губернатор.

В Багаевском районе повреждены частные дома (остекление). Пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Ростовский губернатор накануне, 28 августа, подписал распоряжение, которым с этого дня на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне, наблюдающееся с 10 июля после атак на объекты логистической инфраструктуры.

Обновлено в 7:27 мск 29 августа 2026 года