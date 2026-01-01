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Над регионами России за ночь сбили 512 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 мск 27 августа до 8:30 мск 28 августа уничтожили 512 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российская система ПВО "Панцирь-С1"

Российская система ПВО "Панцирь-С1" (архивное фото)

©Николай Гынгазов/ТАСС

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской и Московской областями. Также атаки БПЛА отражали над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря, говорится в сообщении.

Ярославская область: погибший и 27 пострадавших

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 67 беспилотников над Ярославской областью. При атаке погиб один человек. Еще 27 человек пострадали.

При падении обломков сбитых БПЛА на межмуниципальный автобус ранены 10 человек. Еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Глава региона добавил, что при ночной атаке обломки дронов упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие пожары оперативно тушат.

В Ярославле после атаки для ликвидации последствий закрыли на 28 августа два детских сада – №98 и №28. Детей перенаправили в другие близлежащие дошкольные учреждения. Также из-за последствий атаки было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Ущерб от атаки в Севастополе

Серьезные последствия зафиксированы в Севастополе. Около 4:30 БПЛА попал в пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. В квартире на пятом этаже начался пожар, спасатели эвакуировали оттуда женщину.

В результате взрыва были выбиты окна во всем доме, повреждены оконные рамы и балконы, во многих квартирах пострадали мебель и стены. Всех жильцов эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. В больницу с ранениями попали два человека, еще двое получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

От взрывной волны получили повреждения два корпуса детского сада №34, который готовили к открытию после ремонта. Кроме того, повреждены более 15 автомобилей. Осколки сбитого БПЛА упали на территории расположенного рядом отеля, где возникло небольшое возгорание. Его сотрудники потушили самостоятельно, пострадавших там не было.

Поликлиника повреждена в Павловском Посаде

В Московской области, в Павловском Посаде, беспилотник попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего повреждены два кабинета. Детское отделение не пострадало. Поликлиника продолжила принимать пациентов, временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии.

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Метки: БПЛА Министерство обороны РФ
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