При атаке БПЛА на Севастополь пострадали 4 человека, повреждены детский сад и жилая пятиэтажка

"Открытое возгорание в жилом доме на пятом этаже ликвидировано, идет проливка конструкций. Параллельно спасатели начинают разбор завалов в самой пострадавшей квартире. От взрывной волны выбиты окна, рамы, повреждены балконы по всему дому. Во многих квартирах пострадали мебель и стены", – сообщил глава региона в мессенджерах.

"При таких повреждениях дома чудом пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Еще двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались", – добавил он.

Он уточнил, что детский сад готовился к открытию после текущего ремонта к 1 сентября. Сейчас на базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения. "Семьи с детьми разместили там, чтобы ребята могли поспать", – пояснил Развожаев.

По его словам, также повреждены более 15 автомобилей. Глава региона подчеркнул, что БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

"На улице Братьев Манганари было зафиксировано попадание БПЛА в старые резервуары (цистерны). Активного топлива в них не было – только технические остатки", – отчитался губернатор.

Севастополь часто попадает под обстрелы с украинской стороны. Так, две недели назад город остался без света в результате серии очередных воздушных атак.