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Трое погибли, восемь пострадали при обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины ударили по частному сектору в Шебекино Белгородской области, погибли женщина и двое мужчин, сообщили в оперштабе региона в субботу, 29 августа 2026 года.

Три человека погибли и восемь пострадали при обстреле

(Архивное фото)

©Vladimir Baranov/Global Look Press

Семь человек получили осколочные ранения тела, еще у одного диагностировали акубаротравму. Все пострадавшие госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое, уточняется в сообщении. В частном секторе зафиксированы повреждения строений и транспортных средств в результате ударов FPV-дронов.

В поселке Пятницкое Волоконовского округа в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и спины. Скорая помощь транспортирует его в Валуйскую ЦРБ.

В Ракитянском округе в поселке Ракитное FPV-дрон сдетонировал на парковке, повреждения получили три автомобиля. В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль, поврежден прицеп. В Грайворонском округе в селе Глотово от атак двух FPV-дронов произошло возгорание крыши частного дома.

Российские военные за ночь уничтожили 313 украинских беспилотников.

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Метки: Белгородская область БПЛА
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