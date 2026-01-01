Трое погибли, восемь пострадали при обстреле Шебекино

Семь человек получили осколочные ранения тела, еще у одного диагностировали акубаротравму. Все пострадавшие госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое, уточняется в сообщении. В частном секторе зафиксированы повреждения строений и транспортных средств в результате ударов FPV-дронов.

В поселке Пятницкое Волоконовского округа в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и спины. Скорая помощь транспортирует его в Валуйскую ЦРБ.

В Ракитянском округе в поселке Ракитное FPV-дрон сдетонировал на парковке, повреждения получили три автомобиля. В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль, поврежден прицеп. В Грайворонском округе в селе Глотово от атак двух FPV-дронов произошло возгорание крыши частного дома.

Российские военные за ночь уничтожили 313 украинских беспилотников.