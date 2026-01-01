В Нижегородской области полностью восстановили энергоснабжение после дроновой атаки

"На финишную прямую вышла работа по доведению параметров горячего водоснабжения и отопления части МКД Кстова до норматива", – добавил он.

Восстановительные мероприятия планируют закончить до конца дня.

"Новую рабочую неделю город Кстово должен начать в штатном режиме", – подчеркнул Шалабаев.

Это сообщение размещено в соцсетях мэра – ВКонтакте, Telegram (19:06).

В ночь на 1 ноября 2026 года Нижегородская область оказалась под массированной атакой беспилотников. По словам губернатора Глеба Никитина, было уничтожено более 100 дронов. В результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле. Она была доставлена в больницу, но уже отпущена домой.

Мэр сообщал утром о повреждении промышленного предприятия и объекта коммунальной инфраструктуры. У губернатора же речь шла о "значительных повреждениях" предприятия в Кстовском районе.

Никитин предупреждал, что во время восстановительных работ возможно отключение электричества, "снижение параметров горячего водоснабжения и отопления" на отдельных участках коммунальных сетей.

Днем (13:33 в Telegram) Шалабаев писал: "В ряде частных домов нескольких населенных пунктов Кстовского района электроснабжение уже восстановлено, но еще не полностью – специалисты продолжают работу".

После атаки в Нижегородской области объявили о введении ограничений на АЗС. Лимит на одну заправка бензина – 40 л (по дизелю ограничений нет). Устанавливается запрет на продажу бензина в канистры и другую тару, усиливается контроль над соблюдением системы "чет-нечет". На АЗС близ границ Нижегородской области вводятся ограничения для автомобилей, зарегистрированных в других регионах. Решено также "временно ограничить вывоз топлива из хранилищ за пределы Нижегородской области, кроме как для нужд Минобороны РФ и служб быстрого реагирования".

Кстово – город с населением около 61 тыс. человек, расположен в считанных километрах к юго-востоку от собственно Нижнего Новгорода. В марте 2025 года региональный закс утвердил закон о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. Местное градообразующее предприятие – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".