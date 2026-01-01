150 электромобилей UMO 5 получили таксопарки Москвы

По словам Ликсутова, в столице уже более 40 тыс. электромобилей, и появление современных российских моделей в сервисе такси – "особенно примечательный" факт. Электромобили UMO 5 отвечают требованиям комфорта и безопасности, предусмотренным тарифом "Комфорт+". С февраля 2026 года, когда стартовали поставки, таксопарки получили 150 машин. Вся партия ориентирована прежде всего на корпоративный сегмент.

Характеристики и оснащение

UMO 5 – пятиместный электрический кроссовер C-класса с передним приводом и автоматической коробкой. Мощность двигателя – 204 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 63,2 кВт⋅ч со встроенной системой термостабилизации обеспечивает запас хода до 420 км летом и до 350 км зимой. Время зарядки до 80% – около 30 мин. Дорожный просвет – 150 мм, объем багажника варьируется от 405 до 1200 л.

В салоне – цифровая приборная панель на 10,25 дюйма и мультимедийный экран на 14,6 дюйма. Встроенный голосовой помощник "Алиса" позволяет управлять функциями автомобиля – от включения кондиционера до построения маршрута. Доступны сервисы "Яндекса": "Навигатор", "Музыка", "Букмейт" и "Кинопоиск". Технология Home-to-car дает возможность управлять машиной из дома через умную колонку или приложение.

Производство и планы локализации

Сборку UMO 5 ведет компания "ЭМ Рус" (резидент ОЭЗ "Технополис Москва") на мощностях технологического кластера "Москвич". Модель представляет собой адаптированный для российского рынка китайский электрокроссовер GAC Aion Y Plus. Партнер проекта – "Яндекс" – обеспечивает автомобили элементами искусственного интеллекта, навигацией и мультимедиа. К концу 2026 года планируется выпустить около 3000 машин, а в 2027 году – перейти на мелкоузловую сборку с роботизированной сваркой кузовов.

Одновременно "ЭМ Рус" совместно с "Рэнерой" (структура Росатома) разрабатывает полностью российскую аккумуляторную батарею. Ожидается, что UMO 5 получит отечественную батарею к 2027 году, после чего ее начнут ставить и на другие модели бренда. В 2027 году компания также планирует локализовать телематику, навигационный блок и ABS.

Перспективы UMO 5 за пределами Московского региона и Петербурга неясны.