Changan Uni-Z начали сертифицировать в России: технические характеристики новинки

Модель дебютировала в Китае в апреле 2024-го. Изначально был представлен параллельный гибрид. В августе того же года появилась полностью бензиновая версия.

Как пишут "Китайские автомобили", на Changan Uni-Z получен сертификат соответствия. Документ нужен для ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и старта продаж в России и странах Евразийского экономического союза. В РФ сертифицируют машину китайской сборки с бензиновым двигателем.

Для китайского рынка Uni-Z оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. Крутящий момент – 310 Н·м в диапазоне 1500–4000 об/мин. Коробка – 7-ступенчатая. Привод – передний. Разгон до 100 км/ч – 7,8 с. Средний расход – 7,13 л/100 км. Объем бака – 55 л.

Кроссовер относится к классу среднеразмерных. Габариты – 4730 × 1890 × 1680 мм. Колесная база – 2795 мм. Внешние элементы: крупная решетка радиатора с интегрированной оптикой и единый элемент фонарей. Четыре патрубка выхлопа, многоспицевые диски, традиционные дверные ручки.

Какие модели марки Changan продаются в России сейчас?