Changan Uni-Z начали сертифицировать в России: технические характеристики новинки

Модель дебютировала в Китае в апреле 2024-го. Изначально был представлен параллельный гибрид. В августе того же года появилась полностью бензиновая версия.
Как пишут "Китайские автомобили", на Changan Uni-Z получен сертификат соответствия. Документ нужен для ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и старта продаж в России и странах Евразийского экономического союза. В РФ сертифицируют машину китайской сборки с бензиновым двигателем.
Для китайского рынка Uni-Z оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. Крутящий момент – 310 Н·м в диапазоне 1500–4000 об/мин. Коробка – 7-ступенчатая. Привод – передний. Разгон до 100 км/ч – 7,8 с. Средний расход – 7,13 л/100 км. Объем бака – 55 л.
Кроссовер относится к классу среднеразмерных. Габариты – 4730 × 1890 × 1680 мм. Колесная база – 2795 мм. Внешние элементы: крупная решетка радиатора с интегрированной оптикой и единый элемент фонарей. Четыре патрубка выхлопа, многоспицевые диски, традиционные дверные ручки.
Какие модели марки Changan продаются в России сейчас?
- CS35 PLUS / CS35 MAX – компактные городские кроссоверы (обновленная версия MAX вышла в начале 2026 года).
- CS55 PLUS – среднеразмерный семейный кроссовер.
- CS75 PLUS / CS75 PLUS NEW – кроссовер, получивший летом 2026 года локализацию в РФ и модификацию с полным приводом (AWD).
- CS75 PRO – среднеразмерный кроссовер с 2-литровым двигателем.
- CS95 / CS95 NEW – полноразмерный флагманский 7-местный внедорожник.
- UNI-T – компактный купе-кроссовер с футуристичным дизайном.
- UNI-S – технологичный кроссовер (ранее известный как CS55 Plus, перешедший в линейку UNI весной 2026 года).
- UNI-K / UNI-K iDD – большой премиальный кроссовер, представленный как в бензиновой версиях, так и в виде подзаряжаемого гибрида (iDD).
- Alsvin – седан B-класса.
- Eado Plus – среднеразмерный седан C-класса, получивший обновление в 2026 году.
- Lamore – седан D-класса.
- UNI-V – спортивный лифтбек, обновленная версия которого вышла на рынок в середине 2026 года.
- Hunter Plus – рамный пикап бизнес-класса (включая полноприводные бензиновые и новые дизельные версии).
- Star Truck – компактный коммерческий грузовик.