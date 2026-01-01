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Changan Uni-Z начали сертифицировать в России: технические характеристики новинки

Бензиновый кроссовер Changan Uni-Z может появиться в России в 2027 году. Из cертификата соответствия следует, что автомобиль для РФ оснастят 1,5-литровым турбомотором.

Changan

(Иллюстрация)

©svetlichniy_igor/Shutterstock/Fotodom

Модель дебютировала в Китае в апреле 2024-го. Изначально был представлен параллельный гибрид. В августе того же года появилась полностью бензиновая версия.

Как пишут "Китайские автомобили", на Changan Uni-Z получен сертификат соответствия. Документ нужен для ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и старта продаж в России и странах Евразийского экономического союза. В РФ сертифицируют машину китайской сборки с бензиновым двигателем.

Для китайского рынка Uni-Z оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. Крутящий момент – 310 Н·м в диапазоне 1500–4000 об/мин. Коробка – 7-ступенчатая. Привод – передний. Разгон до 100 км/ч – 7,8 с. Средний расход – 7,13 л/100 км. Объем бака – 55 л.

Кроссовер относится к классу среднеразмерных. Габариты – 4730 × 1890 × 1680 мм. Колесная база – 2795 мм. Внешние элементы: крупная решетка радиатора с интегрированной оптикой и единый элемент фонарей. Четыре патрубка выхлопа, многоспицевые диски, традиционные дверные ручки.

Какие модели марки Changan продаются в России сейчас?

  • CS35 PLUS / CS35 MAX – компактные городские кроссоверы (обновленная версия MAX вышла в начале 2026 года).
  • CS55 PLUS – среднеразмерный семейный кроссовер.
  • CS75 PLUS / CS75 PLUS NEW – кроссовер, получивший летом 2026 года локализацию в РФ и модификацию с полным приводом (AWD).
  • CS75 PRO – среднеразмерный кроссовер с 2-литровым двигателем.
  • CS95 / CS95 NEW – полноразмерный флагманский 7-местный внедорожник.
  • UNI-T – компактный купе-кроссовер с футуристичным дизайном.
  • UNI-S – технологичный кроссовер (ранее известный как CS55 Plus, перешедший в линейку UNI весной 2026 года).
  • UNI-K / UNI-K iDD – большой премиальный кроссовер, представленный как в бензиновой версиях, так и в виде подзаряжаемого гибрида (iDD).
  • Alsvin – седан B-класса.
  • Eado Plus – среднеразмерный седан C-класса, получивший обновление в 2026 году.
  • Lamore – седан D-класса.
  • UNI-V – спортивный лифтбек, обновленная версия которого вышла на рынок в середине 2026 года.
  • Hunter Plus – рамный пикап бизнес-класса (включая полноприводные бензиновые и новые дизельные версии).
  • Star Truck – компактный коммерческий грузовик.

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Метки: кроссоверы
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